'FETÖ' soruşturmasında eski 39 mülki idare amiri hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ' soruşturması kapsamında, eski 39 mülki idare amiri ile 1 ‘mahrem imam’ olmak üzere 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, eski 11 mülki idare amiri ise ifadeye çağırdığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 39 eski mülki idare amiri ile 1 ‘mahrem imam’ olmak üzere 40 şüpheli hakkında gözaltı, 11 eski mülki idare amirinin ifadeye çağrılması kararı verildi" denildi.

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