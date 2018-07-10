'FETÖ' soruşturmasında 34 asker tutuklandı

Kocaeli'de yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 61 şüpheliden 22'si muvazzaf, 34 asker çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında 10 kişinin arandığı, gözaltına alınan şüphelilerden 14'ünün etkin pişmanlıktan faydalandığı belirtildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'FETÖ' Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 27 Haziran tarihinde 43'ü muvazzaf, 71 asker hakkında gözaltı kararı verildi. 'FETÖ' 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçunu işlediği iddia edilen şüphelilere yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonda, 61 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 14'ü etkin pişmanlıktan faydalandı, 27 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. 22'si muvazzaf, 34 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. (DHA)