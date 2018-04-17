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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ' soruşturmasında 30 muvazzaf asker gözaltına alındı

Kocaeli'nde yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 47 asker hakkında gözaltı kararı verildi

17 Nisan 2018 20:57

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'FETÖ' askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 ilde düzenlenen operasyonda, 30'u muvazzaf asker 39 şüpheli gözaltına alındı. 

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'FETÖ' Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 47 asker hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan gözaltı kararı verildi. 

47 askerin yakalanması için bugün Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Yalova, Trabzon, Bursa, Balıkesir, Sivas, Antalya, Adana ve Elazığ'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonda 1 ihraç binbaşı, 2 muvazzaf yüzbaşı, 4'ü muvazzaf 5 üsteğmen, 2'si muvazzaf 3 teğmen ve 22'si muvazzaf 28 astsubay, toplam 39 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

8 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor. (DHA)

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