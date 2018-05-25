'FETÖ' soruşturmasında 28 asker tutuklandı

“FETÖ’nün TSK yapılanması” soruşturmasında, 11 Mayıs'ta gözaltına alınıp bugün mahkemeye çıkarılan 35 şüpheliden 28’i tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 109’a yükselirken, 81 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 11 Mayıs’ta gözaltına alınan 211 şüpheli işlemleri tamamlandıkça adliyeye sevk ediliyor. Şüphelilerden 35’i de bugün işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye çıkarıldı.

Savcılıkta sorguları tamamlanan 35 şüpheli, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik şüphelilerden 28’inin atılı suçtan tutuklanmasına, 7 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Son kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 109’a çıktı. Gözaltına alınan diğer 81 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)