'FETÖ' soruşturmasında 24 askeri personel hakkında gözaltı kararı

Kocaeli merkezli 9 ilde, 'FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 10'u muvazzaf 24 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli'de başlatılan operasyon, İstanbul, Ankara, Muğla, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Erzincan ve Şırnak'ta eş zamanlı olarak devam ediyor.