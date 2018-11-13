T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ' soruşturmasında 24 askeri personel hakkında gözaltı kararı

Kocaeli merkezli 9 ilde, 'FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 10'u muvazzaf 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

13 Kasım 2018 16:12

Kocaeli merkezli 9 ilde, 'FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 10'u muvazzaf 24 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli'de başlatılan operasyon, İstanbul, Ankara, Muğla, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Erzincan ve Şırnak'ta eş zamanlı olarak devam ediyor.

ETİKETLER

fetöaskerigözaltı kararı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24