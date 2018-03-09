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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ' soruşturmasında 23 asker tutuklandı

Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen 'FETÖ' operasyonunda 61 asker gözaltına alındı

09 Mart 2018 23:12

Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen 'FETÖ' operasyonunda gözaltına alınan 61 askerden, 55'i ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, askerlerden 23'ünün tutuklanmasına, 32'sinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Gözatına alınan 6 asker ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mardin, İzmir, İstanbul, Ankara, Manisa, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gözaltına 61 askerin emniyetteki işlemeleri tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 55'i adliye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 23'ü tutuklandı, 32'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Şubat'ta 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 61 asker gözaltına alınmıştı.

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