'FETÖ' soruşturmasında 22 asker için gözaltı kararı

Tokat’ta, “FETÖ/PDY’nin mahrem askeri yapılanması” soruşturmasında Ankara, Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Erzincan, Giresun, İzmir, Kars, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli ve Trabzon’da bulunan 22 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 1’inin binbaşı, 3’ünün teğmen, 10’unun astsubay, 4’ünün uzman çavuş, 2’sinin uzman erbaş ve 2’sinin de meslekten ihraç edilen astsubaylar olduğu belirtildi. Tokat Cumhuriye Başsavcılığı’nın talimatı üzerine jandarma ekipleri, operasyon başlattı. (DHA)