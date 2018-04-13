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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ' soruşturmasında 22 asker için gözaltı kararı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ' soruşturması kapsamında 22 asker hakkında gözaltı kararı verildi

13 Nisan 2018 22:56

Tokat’ta, “FETÖ/PDY’nin mahrem askeri yapılanması” soruşturmasında Ankara, Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Erzincan, Giresun, İzmir, Kars, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli ve Trabzon’da bulunan 22 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 1’inin binbaşı, 3’ünün teğmen, 10’unun astsubay, 4’ünün uzman çavuş, 2’sinin uzman erbaş ve 2’sinin de meslekten ihraç edilen astsubaylar olduğu belirtildi. Tokat Cumhuriye Başsavcılığı’nın talimatı üzerine jandarma ekipleri, operasyon başlattı. (DHA)

 

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