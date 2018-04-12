T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ' soruşturmasında 20 kişi gözaltına alındı

Batman merkezli 8 ilde 'FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması operasyon düzenlendi

12 Nisan 2018 20:27

Batman merkezli 8 ilde 'FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi

​Batman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik Batman merkezli 8 ilde operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonlarda, 20 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)

ETİKETLER

FETÖsoruşturmagözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24