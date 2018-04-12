'FETÖ' soruşturmasında 20 kişi gözaltına alındı

Batman merkezli 8 ilde 'FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi
Batman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik Batman merkezli 8 ilde operasyon düzenledi.
Eş zamanlı operasyonlarda, 20 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)