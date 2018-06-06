'FETÖ' soruşturmasında 18 asker hakkında gözaltı kararı

Tokat yürütelen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 12 ildeki 19 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat'ta, 'FETÖ' nün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Bilecik, Bitlis, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Sakarya, Samsun, Tokat ve Yozgat'ta 2 muvazzaf üsteğmen, 12 muvazzaf astsubay, 2 uzman çavuş, 2 ihraç edilmiş askeri öğrenci ile 1 sivil olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. (DHA)