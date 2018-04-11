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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ' soruşturmasında 13 rütbeli asker gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında 7 şüpheli aranıyor

11 Nisan 2018 23:18

Çanakkale'de yürütülen 'FETÖ' soruşturmasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 13 rütbeli askerin gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma kapsamında 7 şüphelinin de arandığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'FETÖ' soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli, aralarında binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve teğmenin de bulunduğu 20 rütbeli askeri yakalamak için önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda adreslerinde bulunan 13 asker gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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