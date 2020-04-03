'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı; Twitter fenomeni 'Ankara Kuşu' tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla, sosyal medyadaki 500 bin takipçili “Ankara Kuşu” adlı hesabı kullandığı belirtilen O.Y. dün gözaltına alınmıştı.

Ankara’da yerel gazeteci olan O.Y, tutuklanarak cezaevine gönderildi. O. Y.’nin hesabın kendisine ait olduğunu, bizzat kullandığını ve paylaşımları kendisinin yaptığını söylediği öğrenildi. O.Y.’ye FETÖ propagandası yapma suçlaması yöneltiliyordu. Ankara Kuşu’nun telefonunda yapılan incelemede, kendisine bilgi aktaran WhatsApp gruplarının ortaya çıktığı ve bu kişilerin kimliklerinin belirlendiği ifade edildi. Bu kişiler hakkında da yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

Ankara Kuşu hesabı devlet kurumları ve AKP'ye ilişkin kulis bilgileri olduğunu ileri sürdüğü gelişmeleri paylaşıyordu.