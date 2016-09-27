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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ' soruşturması kapsamında 87 MİT görevlisi meslekten ihraç edildi!

52 MİT görevlisi hakkında da suç duyurusu yapıldı

27 Eylül 2016 15:12

Darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı Gülen cemaatine yönelik devam eden 'FETÖ' soruşturması kapsamında 87 MİT görevlisi meslekten ihraç edildi. İhraç edilen 87 MİT görevlisinden 52'si hakkında da suç duyurusu bulunuldu. Öte yandan 'FETÖ' ile ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle 141 MİT personelini açığa alındı. Böylelikle darbe girişiminin ardından yapılan soruşturmalar kapsamında MİT'ten ilk meslekten ihraç kararı geldi.

41 kişi hakkındaki soruşturma yakında tamamlanacak

Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatında, 15 Temmuz sonrasında açığa alınan 141 personelden 100'ünün soruşturması tamamlandı. Görevlerinden uzaklaştırılan personelden, soruşturması tamamlanan 100 kişiden 87'si, 667 sayılı kanun hükmünde kararname gereği kamu görevinden uzaklaştırıldı. Memuriyetten çıkarılan 87 kişi başka bir devlet kurumunda çalışamayacak. İhraç edilen 87 kişinin 52'si hakkındaki sorgulama sonuçları ve delillerden oluşan dosyalar savcılığa gönderilerek bu kişiler hakkında suç duyusunda bulunuldu. Açığa alınan 41 personel hakkındaki soruşturmanın da yakında tamamlanacağı bildirildi.

MİT'te devam eden soruşturmalara bağlı olarak, 'FETÖ'yle ilişkili olduğu iddiasıyla 141 kişi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası açığa alınmıştı. 

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