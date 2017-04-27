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BBC Türkçe

'FETÖ soruşturması': 9.103 polis görevden uzaklaştırıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Fethullah Gülen Cemaati'yle bağlantıları olduğu şüphesiyle 9.103 polisin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Çarşamba günü Gülen Cemaati'nin emniyetteki yapılanmasına yönelik 81 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda da, 1009

27 Nisan 2017 02:57

Fethullah Gülen Cemaati'nin emniyet teşkilatındaki yapılanmasıyla bağlantıları olduğu şüphesiyle 9.103 polisin görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında "milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle" polis memurlarının açığa alındığı belirtildi.

Çarşamba günü geç saatlerde duyurulan Emniyet'teki görevden alınmalar, Ankara merkezli ve "72 ilde 1.009 kişinin gözaltına alındığı" eş zamanlı operasyonlardan kısa süre sonra geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fethullah Gülen Cemaati'nin emniyet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik operasyonların "mahrem imamları" hedef aldığı belirtmişti.

Soylu bu operasyonu "emniyetimizi dışarıdan yönetmeye çalışan, adına mahrem imamlar dediğimiz, neredeyse alternatif bir emniyet yapılanması ortaya koymaya çalışan, kendi gündemini, taleplerini ve iddialarını dile getirmeye çalışan bir yapıyı hem açığa çıkartmanın hem de çökertme çalışmasının en önemli adımı" olarak tanımlamıştı.

Anadolu Ajansı, eş zamanlı operasyonlara 8 bin 500 polisin katıldığını bildirdi.

Operasyonların yaklaşık 3.000 kişiyi hedef aldığı ifade ediliyor. Gözaltıların önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası olağanüstü hâlin (OHAL) sürdüğü ülke çapında son 9 ayda yaklaşık 47 bin kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. 'FETÖ soruşturmaları' kapsamında yüzbinlerce kişinin görevden alındığı biliniyor.

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