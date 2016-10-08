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15 Temmuz Darbe Girişimi

‘FETÖ’ soruşturmalarında devlete geçen taşınmazların bilançosu

"Maliye hazinesine şu ana kadar 3 bin 333 adet taşınmaz kaydoldu”

08 Ekim 2016 01:19

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında el konulan taşınmazların değerinin yaklaşık 15 milyar civarında olduğunu söyledi.

Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) Tapu Kadastro'da el konulan taşınmazların son durumlarına ilişkin bilgileri paylaşan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Maliye hazinesine şu ana kadar 3 bin 333 adet taşınmaz kaydoldu. Vakıflar Genel Müdürlüğüne de 2 bin 86 adet taşınmaz devroldu. Kanun Hükmünde Kararnameye girmeyen ola ki gözden kaçabilecek taşınmazlar bir anda yok edilmesin diye arkadaşların dikkatleri sayesinde, bin 176 adet taşınmaz yakalandı. Bütün bunlar şu anda devletin uhdesine geçmiş oldu.

"Ayrıca idari ve adli mercilerce de 155 bin adet taşınmaz bloke edildi. Yani MASAK'tan ve mahkemelerden taşınmazların üzerine bloke işlemi için gelen yazılar oluyor. Bütün bunların ortalama değerini arkadaşlarımız hesapladılar. Şehirlerden gelen rakamları topladığımızda FETÖ örgütüne ait yurt, okul, vakıf, gayrimenkul vesaire toplam değeri 15 milyar lira civarında." 

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