"'FETÖ' sanığının evinde kalem şeklinde suikast silahı bulundu" iddiası

Eskişehir'de geçen 31 Mayıs'ta 'FETÖ' operasyonunda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan özel güvenlik görevlisi M.A.O.'nun evinde bulunan kalemin yapılan incelemesinde, çalışır durumda olan bir suikast silahı olduğu iddia edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerinin geçen 31 Mayıs'ta Eskişehir kent merkezi ile Beylikova İlçesi'nde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 8 özel güvenlik görevlisi ile terör örgütünün haberleşme sistemi olan 'ByLock' programını kullandıkları öne sürülen 1 sözleşmeli imam ve 1 gıda mühendisi yakalandı. Gözaltına alınarak TEM Şubesi'ne götürülen 10 şüpheli, sorgulamalarının ardından 7 Haziran'da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden özel güvenlik görevlisi olan E.Y. ile M.A.Y. tutuklandı, diğer 8 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Serbest kalanlar arasında bulunan özel güvenlik görevlisi M.A.O.'nun evinde 31 Mayıs'ta yapılan aramada metalik gri renkli bir kalem ele geçirildi. Suikast silahı olarak değerlendirilen kalem incelenmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Daire Başkanlığı'na gönderildi. Burada yapılan incelemede kalemin çalışabilir durumda bir suikast silahı olduğu iddia edildi.