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FETÖ sanığının avukatı: Müvekkilim kel, eşkale uymuyor

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3’ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi

24 Ağustos 2017 17:21

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3’ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Zonguldak 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 5 ila 10 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar İsmail G., Nafiz D. ve Mustafa K. ile tutuksuz sanıklar Mehmet Y., Nuri Ü., Recep G., Taylan Ö., İsmail D. ve Ömer A. duruşmada hazır bulundu. Duruşmada tanıklar Furkan K., ve Ufuk İ. dinlendi. Ardından söz alan 3 tutuklu sanığın avukatı Halit Oktar Köktürk önceki duruşmada bir tanığın, tutuklu sanıklardan İsmail G.’nin eşkalini yanlış verdiğini söyledi. Müvekkilinin kel olduğunu söyleyen avukat Köktürk,\"Orta kilolu, bıyıklı, kumral saçlı, 40 yaşlarında ve ‘sohbet imamı’ olarak eşkalini veriyor. Ayrıca verdiği adresi de tutmuyor. Tanığın, müvekkilimin eşkalini verirken ‘kel’ diye başlayabilirdi. Dolayısıyla verdiği eşkal ve adres birbirine tutmuyor. Bugün dinlenen tanığın ifadelerinden müvekkilimin sohbet imamlığı yapmadığı beyan edilmiştir. Adı geçen İsmail G.’den bahsedilmemektedir\" dedi.
Köktürk, tutuklu 3 müvekkilinin tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, 3 sanığın tahliye talebinin reddine, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi

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