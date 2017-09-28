FETÖ sanığı Yüzbaşı Gülmez, internete bağlıyken ByLock kullanılmış

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen, 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu, 47 sanığın Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki yargılanmasına devam edildi. Dünkü duruşmadaki ek savunmasında sürekli olarak \'ByLock\' kullanmadığını söyleyen yüzbaşı Haldun Gülmez\'in iddiaları üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Raporlar üzerinde çalışmalar gerçekleştirdik. Programa bağlı kalma süreleri sen internetteyken gerçekleşmiş\" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli, 1\'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandıkları davanın duruşmasına devam edildi. Duruşma öncesi Özel Hareket polisleri çatılarda konuşlanırken, Çevik Kuvvet tarafından da çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yoklamayla başlayan duruşmada, Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, dün ek ifade veren yüzbaşı Haldun Gülmez\'in savunmasında, FETÖ\'cü olmadığını ve ByLock programı kullanmadığı yönündeki savunmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Baştoğ, \"Haldun Gülmez, internete bağlı olmadığım halde \'ByLock\' kullandığım iddia ediliyor şeklinde savunma yaptı. Raporlar üzerinde çalışmalar gerçekleştirdik. Programa bağlı kalma süreleri sen interneteyken gerçekleşmiş\" dedi.

Söz alarak ayağa kalkan Gülmez de internete bağlı olduğunu, ancak \'ByLock\' kullanıcısı olmadığını söyledi.

\'ABDESTİMDEN ŞÜPHEM YOK Kİ NAMAZIMDAN ŞÜPHEM OLSUN\'

Bir diğer \'ByLock\' kullanıcısı olduğu ileri sürülen sanıklardan SAT komandosu üsteğmen Ali Sarıbey de ek ifade verdi. Sarıbey, \"O gece telefonum helikopterdeki çantadaydı. Bunun bulunması çok zor değil. Saçma sapan şeylere karşı savunma yapıyorum. Abdestimden şüphem yok ki namazımdan şüphem olsun\" dedi. Duruşma, yüzbaşı Sarıbey\'in ek ifadesi ile devam ediyor.



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