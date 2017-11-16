FETÖ sanığı yurt müdürlerine 6'şar yıl 3'er ay hapis

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) yurt ve okul yapılanmasını sağlayan şirketin sorumlusu ve yurdun muhasebe müdürü Suat Demirel ile örgüte ait yurtta müdürlük yapan Reis Gök\'e, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezası verildi.

Erzurum\'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapmasında, örgüte ait Özel Osman Bektaş Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu\'nda 2014 yılında müdürlük yapan Reis Gök, 5 Mayıs 2016\'da tutuklandı. FETÖ\'nün, Erzurum\'daki yurt ve okul yapılanmasını sağlayan şirketin 2010-2014 tarihleri arasında yetkilisi olan ve örgüte ait Karamanlar Erkek Öğrenci Yurdu\'nun muhasebe müdürü Suat Demirel ise 31 Ocak 2017\'de tutuklandı. Her iki sanık hakkında ayrı ayrı Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. İddianamelerde, Reis Gök\'ün 5 Ocak 2015\'te, Suat Demirel\'in ise 12 Haziran 2015 itibarıyla örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi. Gök ve Demirel\'in örgüte ait Bank Asya\'daki hesaplarını aktif olarak kullandığı bildirilen iddianamelerde, sanıkların \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15\'şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi.

Tanık ifadelerinde, Suat Demirel\'in \'Rıza Soylu\' kod adını kullandığına; bilgi sahibi olarak ifadelerine başvurulan yurtta kalan öğrencilerin anlatımlarına göre ise perşembe ve cuma günleri yurdun konferans salonunda esnafla toplantılar yaptığına iddianamede yer verildi. Yapılan toplantılarda himmet toplandığı, Suat Demirel\'in öğrencilerin odasına giderek Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisine abone olmasını istediği de iddianamede yer aldı. Öğrenci ifadelerine göre, \"Sınavlarda size yardımcı olacağız\" denilerek 150\'şer lira para toplandığı aktarılan iddianamede, hiçbir ders yapılmadan öğrencilere 10 parmak kursu sertifikası ve buna benzer sertifikaların verildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Erzurum 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen karar duruşmalarında, ilk olarak yargılanmasına devam edilen Reis Gök, suçlamaları kabul etmedi. 218 \'ByLock\' dijital izi tespit edilen Gök, \"Teknik bir hata olduğunu düşünüyorum. Böyle bir program kullanmadım. Bu zamana kadar vatanıma, milletime yanlış birşey yapmadım\" dedi. Gök\'e, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Daha sonra yargılaması yapılan Suat Demirel de suçlamaları reddetti. Demirel\'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.