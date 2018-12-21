FETÖ sanığı vali yardımcısı beraat etti

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla açığa alınan Muğla Vali Yardımcısı M.T. yargılandığı davadan beraat etti.

Muğla Vali Yardımcısı M.T., ByLock kullandığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı. Suçun işlendiği ve yetkili olan yerin Muğla\'nın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne bağlı olmasından dolayı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca \'Terör örgütü üyesi olmak\' suçundan hakkında dava açıldı. İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz yargılanan M.T. ve avukatı katıldı. Duruşma savcısı, esasa yönelik verdiği mütalaasında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock\'u kullandığı öne sürülen M.T’nin cezalandırılmasını talep etti. M.T., ise mütalaayı kabul etmediğini ve suçsuz olduğunu öne sürdü. Sanık avukatı müvekkiline sadece ByLock kullandığı yönünde suçlamanın olduğunu bununla ilgili delilin bulunmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanık M.T.’yi delil yetersizliği ve suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.