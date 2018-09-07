FETÖ sanığı üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada meslekten ihraç edilmiş piyade üsteğmen Hüseyin Özdemir, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada tutuklu sanık Hüseyin Özdemir ile avukatı hazır bulundu. Örgüt toplantılarına katılmadığını öne süren Hüseyin Özdemir, \"3 aydır suçsuz yere tutukluyum, vatanım için kritik bölgelerde görev yaptım, canımı vermeye hazırım. Tanığın beyanlarını kabul etmiyorum, örgüt ile bağlantım yok. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Hüseyin Özdemir’i, \'silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, tahliyesine karar verdi.