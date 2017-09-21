FETÖ sanığı üniversiteli: Ağabemin nişanı vardı suçu üstlendim

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında \'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlamasıyla dava açılan iş adamı, esnaf, eski kamu görevlisi ve öğrencilerden oluşan 6\'sı tutuklu toplam 32 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan üniversite öğrencisi Nurullah Saygın, \'ByLock\' programını FETÖ firarisi ağabeyinin telefonuna kurduğunu belirterek, \"Nişan yapacaktı üstlenmek zorunda kaldım. Artık bu psikolojiyle yaşamak istemiyorum\" dedi.

Mahkeme heyetine konuşan tutuklu sanık Nurullah Saygın, telefonuna örgütün şifreli haberleşme uygulaması \'ByLock\'u FETÖ\'den firari olan şüpheli ağabeyi Mehmet Saygın\'ın yüklediğini iddia ederek, ağabeyinin o dönem nişanlanma sürecinde olduğundan suçu üstüne aldığını söyledi. Saygın, \"ByLock\'ta gönderilen 13 mesaj alınan 36 mesaj bulunuyor. Ağabeyimin nerede ve durumunun ne olduğunu bilmiyorum. Ben tutuklandıktan 20 gün sonra nişanı vardı. O dönem suçu üstlenmek zorunda kaldım. Artık bu psikolojiyle yaşamak istemiyorum\" dedi. Mahkemede Cumhuriyet Savcısı\'nın \"9 aydır tutuklusunuz, bunu söylemek için niye bu kadar bekledin?\" sorusuna Saygın, \"Cezaevi şartlarının psikolojik durumlarından dolayı şimdi söylemek zorunda kaldım. Artık o düşünsün. Ben kendim kullanmadım\" diye konuştu.

Duruşmada diğer sanıklarda haklarında suçlamaları reddederek tahliyelerini isterken, mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 3 Ocak 2018 tarihine erteledi.