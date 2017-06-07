'FETÖ' sanığı tuğgeneral: Ortada suç yok, faili var

'FETÖ/PDY' Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski Sivas Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır, Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'de yargılanmaya devam etti. Sağır duruşmada, "Ortada sanal bir suç bulunmaktadır. Ortada suç yok ama suçun faali var" dedi. Tanık olarak dinlenen rütbeli askerler de darbeye katılımı yönünde bir izlenim ve bilgi edinmediklerini ifade etti.

'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında adı "Sivas Sıkıyönetim Komutanı" listesinde yer aldığı için meslekten ihraç edilen ve tutuklanan 5'inci Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçlarından iddianame hazırlandı. Savcılık ifadelerinde geçmişte Gülen cemaati ile bağlantısı olduğunu söyleyen Tuğgeneral Sağır hakkında hazırlanan iddianame Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılanmasına 4 Nisan'da başlanan ve Tokat T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Sağır, bugün Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanığın yakınları ile avukatları katıldı. Duruşma başlamadan önce sanık avukatları, basın mensuplarının mahkeme salonundan dışarı çıkarılmasını istedi. Ancak duruşmaların herkese açık olması nedeniyle bu talep mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

"Darbeyi desteklese beni aramazdı"

Duruşmada ilk olarak tanıklar dinlendi. SEGBİS ile İzmir 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nden duruşmaya katılan eski Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Kurmay Başkanı Tümgeneral Hamza Koçyiğit, görevi gereği zaman zaman sanık Sağır ile telefonla konuştuklarını söyledi. Eski Tümgeneral Koçyiğit, darbe girişiminin yaşandığı gece birçok komutanın kendisini aradığını belirterek şunları söyledi:

"Komutanlar beni arayarak darbe teşebbüsü ile ilgili ne yapılması gerektiğini sordular. Aynı şekilde Fatih Celalettin Sağır’da 23.30'da emir astsubayı vasıtasıyla aradı. Kalkışmanın cunta faaliyeti olabileceğini, ordu içerisinde bir grup tarafından kalkışma olabileceğini, izinli olan personelin çağrılmaması gerektiğini ve karargah dışından kimsenin içeri sokulmaması gerektiğini söyledim. Sanık darbeyi desteklemiş olsaydı beni aramazdı. Zira beni aramayanlar, ya da arayıp da ulaşamadığım birlikler darbe faaliyetinde bulundular. Sanığın darbeye destek vermesi yönünde bende en küçük intiba uyanmadı. Emirleri uygulamayacağını söyledi ve darbeye destek vermediğini bu şekilde belirtmiş oldu. Kurmay başkanlığına bağlı harekat merkezi aracılığıyla darbeye iştirak eden birlikleri, darbeye katılan personel ve silahları sözlü olarak bildirin dedik. 16 Temmuz'da da bunu mesajla ilettik. Ancak Fatih Celalettin Sağır'ın birliğinin darbeye iştirak ettiği yönünde de herhangi bir bilgi gelmedi."

"Darbe gecesi soğuk kanlıydı"

Duruşmaya tutuklu bulunduğu Çorum L Tipi Cezaevi'nden tanık olarak SEGBİS ile katılan Erzincan 3'üncü Ordu Karargahı eski Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar ise sanık Sağır ile çeşitli dönemlerde farklı illerde görev yaptığını söyledi. Sanık Sağır ile darbe teşebbüsünün yaşandığı gece görüşmediklerini belirten Çağlar, "Ortak yerlerde çalıştığımız için bir dostluğumuz oluşmuştu. Ancak hiçbir dönemde sanığın cemaat yapılanmasını över bir konuşması olmadı. Sanığın bu yapıyla ilgili mensubiyeti olduğunu dair hiçbir bilgim, görgüm ve intibahım olmadı. Sanığın Ergenekon ve Balyoz sürecinde de bana bu yapıyla ilgili hiçbir yorumu olmadı" dedi. Tanık olarak duruşmaya katılan Sivas Orduevi Müdürü Albay Sadık Yoldaş ise darbe girişiminin yaşandığı gece Tuğgeneral Sağır ile birlikte olduklarını belirterek, "Sanıkla birlikte olduğumuz zamanda veya telefonda konuştuğumu zamanda birliklerin hazırlanması veya destek anlamına gelebilecek herhangi bir emir vermedi. Konutuna gitmeden önce de birliğe dışarıdan kimsenin alınmamasını ve böyle bir durum olduğu halde kendisine haber verilmesi gerektiğini söyledi. Farklı bir uygulama yapılmaması gerektiğini söyledi. Tugay komutanımızın her günkü hali vardı. Bunun dışında telaş ve panik gibi bir halini görmedim. Darbe teşebbüsü gecesi onu en çok gören kişi bendim. Soğukkanlıydı. Sert mizaçlı bir kişi olduğu için her konuyu ona açamazdık. O gecede aramızda samimi bir konuşma geçmedi. Sanığın o gece darbe yanlısı, darbe karşıtı veya bekle-gör şeklinde bir tavrını sezmedim. Gayet soğuk kanlıydı" dedi.

"Ortada suç yok ama faili var"

Sanık Sağır ise Sivas'ta bir kalkışma yaşanmadığını belirterek, "Ben darbe girişimi gecesi Hamza Koçyiğit'i arayıp EDOK Komutanı ile irtibatı olup olmadığını sordum. Olmadığını söyledi. Ben o gece gelen yazıyı uygulamayacağımı söyledim. Eve gidip istirahat edeceğimi söyledim. O da 'Tamam' dedi. Ortada sanal bir suç bulunmaktadır. Ortada suç yok ama suçun faali var. Hak ve adalet benim tutuklu olmamı gerektiriyorsa burada bulunayım. Hak ve adaletin gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi.

İfadelerin ardından Tuğgeneral Sağır'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Ağustos 2017 tarihine erteledi.