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FETÖ sanığı savcı: Cezaevi kütüphanesinde Gülen kitapları var (2)

AVUKAT ÖZEL: YASAKLANAN KİTABIN CEZAEVİNDE OLMASI DOĞRU DEĞİL Erzurum'da yargılanan eski savcı İlhami Akbaba'nına Avukatı Şenol Özel müvekkilinin SEGBİS aracılığıyla vermiş olduğu savunmasının ses kayıtlarına geçtiğini bildirdi

01 Aralık 2017 14:41

AVUKAT ÖZEL: YASAKLANAN KİTABIN CEZAEVİNDE OLMASI DOĞRU DEĞİL
Erzurum\'da yargılanan eski savcı İlhami Akbaba\'nına Avukatı Şenol Özel müvekkilinin SEGBİS aracılığıyla vermiş olduğu savunmasının ses kayıtlarına geçtiğini bildirdi. Avukat Özel şunları söyledi:
\"Erzurum 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nin 2017/381 esas sayılı dosyasında 30 Kasım\'da yapılan duruşmada müvekkilim İlhami Akbaba, Yozgat Cezaevi\'nde halen resmi kütüphane kayıtlarında Fethullah Gülen\'e ait  bir kısım kitapların olduğunu ve bunların tutuklu ve hükümlülere istekleri halinde dağıtılıp okunduğunu söylemiştir. Bu ses kayıt çözümlerine girmiştir. Tabi bu bizim tasvip edeceğimiz birşey değil. Hem o kitaplarla ilgili toplatma kararları var. Halbuki Fetullah Gülen\'le ilgili tüm kitaplarla ilgili 28 Temmuz 2016 tarihinde Bakırköy 2\'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından toplatma kararı verilmiştir. Şu anda fiiliyatta hukuku aşan lüzum söz konusudur. Bu da bazı mağdur insanların kendi ellerinde olmayan sebeplerle mağduriyetin artmasına yol açmaktadır. Hem o kitabın evinde bulunduğu için dava açıyorsunuz örgüt üyeliğinden ya da sempatizanlıktan, hem de kitabı resmi kurum olan cezaevinde dağıtıyorsunuz. Bu doğru bir şey değil. Bunları dün müvekkilim söyleyince öğrenmiş olduk. Bu da kayıtlara geçmiştir zaten.\"

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