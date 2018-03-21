FETÖ sanığı polislerin 15 Temmuz'daki yazışmaları ortaya çıktı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da görevli FETÖ üyesi polislerin 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesinde kurdukları WhatsApp grubunda yaptıkları yazışmalar ortaya çıktı. Bu yazışmalar kapsamında FETÖ davasında beraat eden, eski polis Yücel Avcı yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Avcı\'nın WhatsApp grubunda o gece Cumhurbaşkanı ve bakanlar ile ilgili yazışma yaptığı belirlendi. Avcı\'nın \'Cumhurbaşkanı kesin öldü mü?\' diye soran bir kişiye

\'Abiler öldürüleceğini söylediler\' yazdığı görüldü.

Samsun\'da FETÖ/PDY davasında yargılanan meslekten ihraç edilen polis memuru Yücel Avcı, hakkında yargılandığı mahkeme tarafından beraat kararı verildi. Karara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dosya istinaf mahkemesine gönderildi. İncelenen dosya istinaf mahkemesinde onandı. Bunun üzerine istinaf savcısı karara itiraz ederek Yücel Avcı, hakkındaki kararı Yargıtay\'a taşıdı. Bu süreç içerisinde darbe girişimi gecesine dair yeni kayıt ve yazışmaların delillendirilmesi üzerine Yücel Avcı hakkında \'darbeye teşebbüs\' suçundan yeniden soruşturma açıldı. Soruşturma sonrasında şüpheli 8 Mart Perşembe günü Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Yücel Avcı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve o dönem Gençlik ve Spor Bakanı olan Samsun AK Parti milletvekili Akif Çağatay Kılıç\'ın Samsun\'da bulunduğu 15 Temmuz gecesi, FETÖ\'den ihraç edilen polis memuru Yücel Avcı\'nın kurulan WhatsApp grubunda yaptığı yazışmalar Bölge Adliye Mahkemesi savcısı tarafından ortaya çıkarıldı.

FETÖ\'den tutuklanan ve Whatsapp grubundaki yazışmaları ortaya çıkan eski polis Yücel Avcı\'nın Samsun\'da bulunan iki bakan ve korumaları ile ilgili yazdıkları adeta kan dondurdu. Yücel Avcı deşifre edilen WhatsApp yazışmalarında konuştuğu diğer FETÖ üyesi polise, 15 Temmuz 2016 tarihinde Samsun\'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile o tarihte Gençlik ve Spor Bakanı olan Akif Çağatay Kılıç\'ı kastederek, \'Yerini öğrendik\' dediği belirtildi.

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Yücel Avcı kendisine WhatsApp\'tan \'Cumhurbaşkanı kesin öldü mü?\' diye soran kişiye ise \'Abiler öldürüleceğini söylediler\' yanıtını veriyor.

Tutuklu FETÖ sanığı eski polis Yücel Avcı’nın 15 Temmuz gecesi WhatsApp grubundan yaptığı yazışmalar şu şekilde:

Diğer kişi: Ben yakındayım ama bakan burada değil (saat 21.02)

Yücel Avcı: Haberim var yerini öğrendik (saat 21.30)

Diğer kişi: Korumalar nasıl olacak (saat 21.03)

Yücel Avcı: Üç tanesi bizden (saat 21.03)

Diğer kişi; Abi emin misin bak ses seda yok boşa düşmeyelim (saat 21.04)

Yücel Avcı: Bundan sonra bana bakanım’ de (saat 21.04)

Diğer kişi: Tamam sayın bakanım, bu Faruk p......den kurtulalım yeter. (Cumhurbaşkanı) Kesin öldü mü? (saat 21.04)

Yücel Avcı: Abiler öldürüleceğini söylediler (saat 21.05)



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