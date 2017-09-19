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FETÖ sanığı polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan polis memuru Resul G

19 Eylül 2017 18:24

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan polis memuru Resul G., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Resul G., Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın karar duruşmasında, hakim karşısına çıktı. \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan yargılanan Resul G., \"Örgütsel amaçlı Bylock\'u indirmedim. Arkadaşımın tavsiyesi ile bu programı indirdim. Ve arkadaşımın yüzünden işimi kaybettim. Hayatım değişti. Beraatımı istiyorum\" dedi.
Mahkeme, sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
 

 

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