FETÖ sanığı öğretmenlere ceza

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 30 öğretmenden 12\'si, 2 yıl 1 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Eskişehir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen duruşmaya 5\'i tutuklu, 30 öğretmen ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşma, mahkeme salonundaki iki ayrı noktadaki kameralarla kayıt altına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Tutuksuz sanıklardan Derya T., \"Ben ByLock programını kullanmadım. Böyle bir programı da 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında öğrendim. Bank Asya\'da 2010 yılından hesabım vardır. Bankaya, satmış olduğum evimin parasını yatırmıştım\" dedi.

Tutuklu sanıklardan Abdullah D. ise \"Bank Asya\'ya 2014 yılında para yatırdım. Yatırmış olduğum para baldızıma aittir. Kızını evlendirecekti ve parayı benim bankaya yatırmamı istedi. Ailede para işlerine ben bakarım. Babamın ve kayınpederimin emekli maaşlarını ben çekerim. Talimat üzerine bu parayı yatırmış değilim. Talimat üzerine yatırmış olsaydım evdeki 50-60 bin lira civarındaki altınlarımı bozdurur, 25-30 bin lira değerindeki arabamı satar bankaya yatırırdım. Bankaya el konulacak düşüncesiyle daha sonra yatırmış olduğum parayı çektim. Suçsuzum ve beraatımı istiyorum\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti Fatih A., Murat K., Abdullah D. ve Ali R.A.\'yı 12\'şer yıl, İlyas Y. ve Derya T.\'yi 6\'şar yıl 3\'er ay, Ayşe A.\'yı 3 yıl 1 ay, Emel D., Fahrettin H., Himmet T., Kasım K. ve Sadullah O.\'yu 2\'şer yıl 1\'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, 17 sanığın beraatine karar verirken, tutuksuz sanıklardan Deniz K.\'nın dosyasını başka bir FETÖ/PDY davasında yargılanan eşi Emin K.\'nın dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.