FETÖ sanığı öğretmene 13 yıl ceza

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da tutuklu yargılanan FETÖ sanığı eski din dersi öğretmeni Dursun Koç\'a, 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Polisin 16 ay önce yaptığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Ankara cezaevleri ile Samsun, Sinop, Çankırı adliyelerinden sorumlu imamı olduğu iddia edilen ve daha önce meslekten ihraç edilen eski din dersi öğretmeni Dursun Koç gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yapılan soruşturmada ByLock kullandığı, Bank Asya\'da hesabı olduğu ve çocuklarını örgüte ait okullara gönderdiği belirlendi. Polisteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Samsun 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek\', \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlarından tutuklu bulunan Dursun Koç, bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Mahkeme heyetine ifade veren tutuklu sanık, \"Ben bank Asya\'ya talimatla para yatırmadım. \'ByLock\' kurup kullanmadım. Lanetlediğim FETÖ örgütü üyesi olmaktan yargılanıyorum. Hakkımdaki suçlamalar asılsızdır. Hakkımda tanıklık yapanlar benim bıyıklı olduğumu söylüyorlar ancak ben hiç bıyık bırakmadım. Vallahi, billahi kimseyi de tehdit etmedim. Ciddi anlamda örgüt mağdurlarından birisiyim. Ben gözaltına alındıktan sonra babam kalp krizi geçirip öldü. Beraat ve tahliyemi istiyorum\" dedi.

Sanık ifadesinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanığı \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi.