FETÖ sanığı: Masum insanlara silah sıkanlara lanet olsun

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'nin Uzunköprü ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan aralarında iş adamı, öğretmen ve esnafın da bulunduğu 5\'i tutuklu 27 sanık ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma yaptı. Sohbet hocalığı yaptığı öne sürülen tutuklu sanıklardan Mustafa Çıbık, \"15 Temmuz’u yapanlara, masum insanlara silah sıkanlara lanet olsun\" dedi.

Edirne 3\'ncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklardan Mustafa Çıbık katılırken, diğer tutuklular Eren Çelik, İhsan Kışlalı, İsmail Kılıç, Kader Kışlalı ise Kocaeli ve Tekirdağ cezaevlerinden SEGBİS video konferans sistemiyle katıldı. Tutuksuz yargılanan sanıkların bir kısmı da duruşma salonuna geldi. Mahkemede iddianamenin okunmasının ardından sanıkların ifadeleri alındı.

Sohbet hocalığı yapmakla suçlanan tutuklu sanık Mustafa Çıbık, dershanede öğretmenlik yaptığı dönemde FETÖ yapısıyla tanıştığını ifade ederek, \"Hakkındaki suçlamaları kabul etmiyorum. Sohbet hocalığı yaptığım iddiaları doğru değildir. Hakkımda ifade verenlerin hepsiyle yüzleşmek istiyorum. 15 Temmuz’u yapanlara masum insanlara silah sıkanlara lanet olsun\" dedi. Hakim karşısında ilk savunmalarını yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi. Sanık savunmalarının ardından avukatları tutuklu sanıklar için tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, gece yarısına kadar süren davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanıklardan Kader Kışlalı\'nın tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

20 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Edirne Cumhuriyet Savcısı Halil Abdülkerim Kardaş tarafından yazılan iddianamede aralarında öğretmen, işadamı ve esnafın da bulunduğu tutuklu sanıklar Eren Çelik, İhsan Kışlalı, İsmail Kılıç, Mustafa Çıbık ile tahliye edilen Kader Kışlalı ve tutuksuz yargılanan sanıklar Ayhan Tanyeri, Bahattin Özcanlı, Behzat Aydın, Derya Dilmaç, Dilek Mantam, Eda Eser, Erdal Mastar, Esma Uslu, Ferhat Kökten, Gani Sağlık, Hatice Duymaç Mengençoğlu, İmren Akkoyun, İsmail Bahçekapılı, Mehmet Acar, Meltem Gündoğan, Menderes Tekin, Mutlu Dinçer, Müslüm Erkasap, Nurefşan Çamlı, Oktay Göktepe, Rüşan Özdemir, Sakip Çamlı hakkında \'silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanununa muhalefet\' suçlarından 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.