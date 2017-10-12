FETÖ sanığı komisere 7 yıl 5 ay, hemşireye 2 yıl 1 ay hapis

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan komiser Levent B., yargılandığı mahkemece 7 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı mahkemede görülen başka dava da ise FETÖ sanığı hemşirelerden Vildan A.\'ya 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi, diğer hemşire Neşe A. ise beraat etti.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan komiser Levent B., bugün Eskişehir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki son duruşmasına çıktı. Tutuklu sanık Levent B. suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, Levent B.\'yi 7 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı.

Eskişehir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki başka bir dava da ise FETÖ sanığı hemşireler Vildan A. ile Neşe A. tutuksuz olarak yargılandı. Bank Asya\'ya para yatırmak ve terör örgütüne yardım etmekle suçlanan 2 hemşire suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi. Mahkeme heyeti hemşirelerden Vildan A.\'yı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırırken Neşe A.\'nın ise beraatına karar verdi.