FETÖ sanığı: Kız yurdunda erkekler sohbet toplantısı yapıyordu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, \'Silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan tutuksuz yargılanan kız üniversite öğrencisi 24 yaşındaki T.B., \"Beni iki defa Melikşah Üniversitesi\'ndeki kız yurdunda bulunan konferans salonundaki sohbet toplantısına götürdüler. Salonda sahneye perde çekmişlerdi ve perdenin diğer tarafından bulunan erkekler sohbet toplantısı yapıyorlardı\" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, cep telefonunda örgütün kriptolu iletişim programı \'ByLock\' bulunan Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıf ögrencisi T.B.\'nin yargılanmasına başlandı. T.B., tutuksuz yargılandığı 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada \'etkin pişmanlık\'tan yararlanmak için örgüt hakkında önemli bilgiler verdi.

\'İŞ VAADİYLE TELEFONUMA BYLOCK YÜKLEDİLER\'

2011-2012 döneminde İlahiyat Fakültesi 2.sınıfta öğrenim görürken okul arkadaşı Yonca aracılığı ile örgütle tanıştığını belirten T.B., \"Ben, FETÖ olarak ifade edilen yapının evlerinde kaldım. Zaman zaman sohbetlerde yer aldım. 3. sınıfa gittiğimde ismini Tuğba olarak bildiğim üst düzey abla ile tanıştım. Bana yapıya katıldığım zaman iş bulmamın daha kolay olacağını, referans olabileceklerini söyledi. Teklifi kabul edince, cep telefonuma ByLock programı yüklediler. Kullanıcı adı ve şifremi ise kağıda yazıp verdiler. ByLock rehberinde çok sayıda isim vardı\" diye konuştu.

\'KIZ YURDUNDA ERKEKLER TOPLANTI YAPIYORDU\'

Sohbet yerlerinin ByLock üzerinden kendilerini bildirildiğini belirten T.B, \"Atılan mesajları okumadığım zaman kızıyorlardı. ByLock\'a gelen mesajlar 2 gün sonra kendiliğinden siliniyordu. Beni iki defa Melikşah Üniversitesi\'ndeki kız yurdunda bulunan konferans salonundaki sohbet toplantısına götürdüler. Salonda sahneye perde çekmişlerdi ve perdenin diğer tarafından bulunan erkekler sohbet toplantısı yapıyorlardı. 2015 yılında yapılan bu sohbetlerde biz erkekleri hiç görmedik\" dedi.

Mahkeme heyeti, davayı 16 Kasım\'a erteledi.