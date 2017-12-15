Fetö Sanığı, Kilisedeki İftara Davet Etmiş (2)

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İKÇÜ DAVASINDA 3 TAHLİYE İZMİR'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden (İKÇÜ) ihraç edilen, aralarında öğretim üyelerinin de bulunduğu 19'u tutuklu, 9'u tutuks

15 Aralık 2017 01:30

İKÇÜ DAVASINDA 3 TAHLİYE
İZMİR\'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi\'nden (İKÇÜ) ihraç edilen, aralarında öğretim üyelerinin de bulunduğu 19\'u tutuklu, 9\'u tutuksuz, 28 kişinin yargılandığı davaya devam edildi. Davanın öğleden sonraki bölümünde tutuklu sanıkların avukatları müvekkillerine tahliye talebinde bulundu. Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ozan Hoşken, Mustafa Durman ve Salih Yılmaz\'ın tahliyelerine diğer 16 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına, gizli tanık \'Garson\'un Ankara savcılığına verdiği örgütün emniyet yapılanmasına yönelik 4 bin 700 kişilik mahrem imam listesinde yer alan ve bugün görülen duruşmaya gelmeyen 2 tutuksuz sanığın tutuklamaya yönelik yakalanmasına karar verip duruşmayı erteledi.
Mahkeme heyetinin verdiği tahliye kararlarıyla birlikte dosyada, tutuklu sayısı 16\'ya düşerken 10 tutuksuz sanık ve 2 de firari sanık yer alıyor.

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