FETÖ sanığı: Kayseri'de iki insan yan yana gelse dini sohbet eder; dediklerini yapmaz

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 6\'sı tutuklu 20 iş adamının yargılandığı davanın sanıklarından Halil Korkmaz, sohbet toplantılarına katıldığı iddialarına ilişkin \"Kayseri\'de iki insan yan yana gelse dini sohbet eder; lakin dediklerini pek yapmaz\" dedi.

Aralarında sucuk ve pastırma sektörünün önemli isimlerinden Halil ve Nuri Korkmaz kardeşlerin de bulunduğu 6\'sı tutuklu 20 iş adamının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı dava, 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başladı. Yargılamanın ilk bölümünde, sanıklardan Ahmet Büyükşekerci, Ahmet Osman Başatlı, Davut Ünsal, Doğan Ünsal ve Halil Korkmaz savunma yaptı. Tutuklu sanıklardan Korkmaz, savunmasında, gizli tanıkların kendisi hakkında verdiği ifadeleri kabul etmediğini söyleyerek, \"Hiçbirinin elinde somut bir delil yok. Kesimhanede örgüt adına kurban kesimi yaptığımız, doğru değildir. Kayseri\'de düzenlenen Türkçe Olimpiyatları\'na firma olarak sponsor olduk. O dönem, birçok firma da sponsor olmuştu. Örgütsel bir faaliyet ve toplantı içerisinde yer almadım. Katıldığım sohbet toplantıları yemekliydi. Özellikle gittiğim bir dini sohbet toplantısı değildi. Kayseri\'de iki insan yan yana gelse dini sohbet eder lakin dediklerini pek yapmaz\" diye konuştu.

Cep telefonunda tespit edilen ve örgüt üyelerinin de kullandığı belirtilen haberleşme programı \'WeChat\'i Çin\'de müşterilerle görüşmek için kullandığı ileri süren Korkmaz, programı telefonundan Türkiye\'de \'WeChat\'i eş cinsellerin kullandığını duyması nedeniyle kaldırdığını söyledi.

Davada, diğer sanıklar da kendilerine yöneltilen \'örgüt üyeliği\' suçlamalarını kabul etmedi. Sanıklar, zamanında işten çıkardıkları çalışanların, polise yaptığı ihbarla kendilerine iftira attığını ileri sürdü.