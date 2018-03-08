FETÖ sanığı kardeşlere hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan tutuklu iş adamı Fatih Somyürek Fatih Somyürek 8 yıl 1 ay, tutuksuz yargılanan kardeşi Suat Somyürek 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu Fatih Somyürek ile tutuksuz yargılanan kardeşi Suat Somyürek hazır bulundu. Sanıklar duruşmadaki savunmalarında, FETÖ üyesi oldukları iddiasını reddetti, beraatlerini ve tahliyelerini istedi. 2 tanığın dinlendiği davada tutuklu Fatih Somyürek 19 aydır tutuklu olduğunu belirterek, \"Pakistan seyahati, Kayseri\'nin tanınmış iş adamlarının olduğu bir seyahatti. Okul gezdirildi ama yardım talebi olmadı. FETÖ ile anılınca GESİAD\'daki üyeliğimden istifa ettim. Devletin yasakladığı hiçbir şeye el atmadım. Devlete bunu reva gören herkesten davacıyım\" diye konuştu. Tutuksuz iş adamı Suat Somyürek ise, \"Aklımı ve fikrimi kimseye emanet etmedim. 3 çocuğumu da FETÖ okullarına göndermedim. Daha önce hiç zaman geçirmediğim insanların iftiraları sonrası 18 ay tutuklu kaldım. Amerika\'ya yaptığımız gezide bayram nedeniyle gittiğimiz ailemden oluşan 12 kişilik bir geziydi\" ifadelerine yer verdi.

Akaryakıt sektöründe kaçakçılıkla mücadele etmesinin Kayseri kamuoyunun çok iyi bildiğini söyleyen iş adamı Somyürek konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Haksız bir şeyi asla talep etmedim. Haram lokma yemedim. Kaçakçılıkla mücadele mi Kayseri\'yi bırakın tüm Türkiye çok iyi bilir. Para aktarımında bulunmadım. Etkin pişmanlıkta bulunan şahısların hiçbir ifadesinde de toplantılara katıldığım yönünde beyan yok. Turizm firması Bank Asya\'yı kullandığımız zaman ödemelerde komisyon alınmayacağını söyledi. Ailem içinde pazarlık yapmayı bilmeyen biri olarak tanınırım. İlk defa pazarlık yaptığımı zannettim onda da örgütle anıldım. 15 Temmuz gecesi Allah bir daha böyle bir kara gece yaşatmasın diyerek devletimin yanında olduğumu belirttim. Beraatımı istiyorum.\"

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuklu sanık işadamı Fatih Somyürek\'i \'Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan\' 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarpıtarak tahliye ederken, kardeşi Suat Somyürek\'in ise aynı suçtan istinaf yolu açık olmak şartıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.