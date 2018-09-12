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FETÖ sanığı Karakullukçu'nun adli kontrol şartlarının kaldırılması talebine ret

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - ERZİNCAN eski Cumhuriyet Başsavcısı, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in makamında gözaltına alındığı 'kumpas' soruşturmasında görev yapan, eski özel yetkili savcı Rasim Karakullukçu'nun yargılanmasına devam edildi

12 Eylül 2018 16:40

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - ERZİNCAN eski Cumhuriyet Başsavcısı, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner\'in makamında gözaltına alındığı \'kumpas\' soruşturmasında görev yapan, eski özel yetkili savcı Rasim Karakullukçu\'nun yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Karakullukçu\'nun adli kontrol şartlarının kaldırılması talebini reddetti. 
İlhan Cihaner\'in makamında gözaltına alındığı \'kumpas\' soruşturmasında görev yapan, eski özel yetkili savcı Rasim Karakullukçu\'nun FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan hakkında açılan davada yargılanmasına devam edildi. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2\'nci Ceza Dairesi\'nde görülen duruşmada Karakullukçu, adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Karakullukçu\'nun adli kontrol şartlarının kaldırması talebini reddederek, hakkında Hakim ve Savcılar Kurulu\'nda (HSK) sürdürülen soruşturma dosyasının sonucunun beklenmesine ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu\'ndan (BTK) HTS kayıtlarının istenmesine karar verdi. Duruşma, 7 Kasım\'a erteledi.

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