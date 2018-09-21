FETÖ sanığı iş güvenliği uzmanına 6 yıl 3 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davada iş güvenliği uzmanı Mustafa Kabasakal, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan eşi tutuksuz sanık P.K ise, beraat etti.

4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada tutuklu sanık iş güvenliği uzmanı Mustafa Kabasakal ile tutuksuz sanık eşi P.K. hazır bulundu. Örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu iddia edilen iş güvenliği uzmanı Kabasakal, beraatını istedi. Mağdur olduğunu ifade eden Mustafa Kabasakal, \"Ailemde çalışan kimse yok. Kızım üniversiteye başladı. Zor durumdayız. Tahliyemi istiyorum\" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Mustafa Kabasakal\'ı, \'Silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Aynı davada tutuksuz yargılanan eşi P.K. ise, delil yetersizliğinden beraat etti.

FETÖ SANIĞI İŞ İNSANINA HAPİS

Kayseri\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada tutuklu sanık iş insanı Bilal Özcan\'a 3 yıl 9 ay, tutuksuz sanık Fatma Ş.Ö.\'ye 6 yıl 3 ay hapis cezaları verildi. 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada tutuklu sanık iş insanı Bilal Özcan ve tutuksuz sanık Fatma Ş.Ö. ile avukatları hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi. Örgüt tarafından kandırıldığını öne süren Özcan, \"Başarılı bir sanayiciyim. Ülkem ve milletim adına bilimsel ve sanayi alanında bir çok başarılarım var. Dini duygularımı kullandılar. Kandırıldım, pişmanım. Yüce adaletinize güveniyorum\" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Bilal Özcan\'ı \'Silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. Heyet, aynı dosyada yargılanan tutuksuz sanık Fatma Ş.Ö.\'yü ise, aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.