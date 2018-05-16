FETÖ sanığı Harput, eski bakanların tanık olarak dinlenmesini istedi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında Bursa eski Valisi Şahabettin Harput’un da bulunduğu 14\'ü tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi. Yöneltilen suçlamaları bir kez daha reddeden Harput, Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç ile Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik\'in tanık olarak dinlenmesini istedi. Harput\'un bu talebini kabul etmeyen mahkeme, tutuklu sanıklardan Ayhan Kandıral ile Osman Üstünal’ın tahliyesine, tutuksuz sanıklardan Mehmet Kazangil’in ise Brezilya’ya yapması gereken seyahat için 100 bin TL kefalet karşılığında 10 günlüğüne yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi.

Bursa Cumhuriyet Savcılığınca aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput\'un da bulunduğu 14\'ü tutuklu 60 sanığın Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamalarına devam edildi. Haklarında, \'Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak\' ve \'Terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet\' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istenilen sanıklar, yöneltilen suçlamaları bir kez daha reddetti. Duruşmaya, tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi\'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Şahabettin Harput, Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç ile Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik\'in bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesini istedi.

Yargılamayı, ileri bir tarihe erteleyen mahkeme heyeti, Şahabettin Harput\'un, Bülent Arınç ile Faruk Çelik\'in tanık olarak dinlenme talebini reddetti. Tutuklu sanıklardan Ayhan Kandıral ile Osman Üstünal\'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakan mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve Brezilya\'ya gitmesi gerektiğini belirten tutuksuz sanık Mehmet Kazangil\'in, 100 bin TL kefalet karşılığında, 10 günlüğüne yurt dışına çıkmasını kararlaştırdı.

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