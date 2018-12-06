FETÖ sanığı eski vali Şahabettin Harput'a 6 yıl 3 ay hapis (2)- Yeniden

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Bursa eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının da bulunduğu 11\'i tutuklu, 60 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Şahabettin Harput, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı da verilen Harput\'un, Ankara dışına çıkamayacağına hükmedildi. Tutuklu sanıklardan 8\'i de aldıkları hapis cezalarıyla birlikte tahliye edildi.

Bursa 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, Cumhuriyet savcısı, geçen ay verdiği mütalaasında, FETÖ/PDY sanığı 60 kişiye örgüt üyeliğinden 15\'er yıla kadar hapis cezası verilmesini, sanıkların örgüte finansman sağlamaktan beraatlerini, tutuksuz sanıklar arasında bulunan Selamettin Özgörüş ve Mahmut Kesici\'nin de etkin pişmanlık yasası kapsamında beraatlerini talep etti. Geçen 27 Kasım\'da başlayan duruşma sürecinde, tutuksuz ve tutuklu sanıklar ile avukatları son savunmalarını yaptı. Son sözleri sorulan sanıklardan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, \"En zor karar benim için verilecek. Başkan Bey, size Allah kolaylık versin\" dedi. Diğer sanıklar ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

ESKİ VALİ HARPUT\'A 6 YIL 3 AY HAPİS

Bursa eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının da bulunduğu 11\'i tutuklu, 60 sanığın yargılandığı davada bugün karar çıktı. Mahkeme heyeti, öğleden sonra verdiği kararda, Bursa eski Valisi Şahabettin Harput\'a, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilen Harput\'un, Ankara dışına çıkamayacağına hükmedildi.

Tutuklu sanıklar Ali Fuat Er, Ahmet Nuri Ekiz, Ali Saffet Durmuşlar, Hamit Tuna, Mecit Özkelebek, Muzaffer Koyuncu, Refik Öztüfekçi ve Sami Şentürk\'ün de yaşadıkları kenti terk etmemek şartıyla adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyelerine karar verildi.

CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti; diğer sanıklar Soner Eken, Emin Akça, Hilmi Gülcemal hakkında yöneticilikten toplanan deliller kapsamında, sanıkların eyleminin örgüte üye olma suçunu oluşturduğunu belirterek; Gülcemal\'in 26 Mayıs 2016\'da dilekçesi ve kolluk ifadesinde, Eken ve Akça\'nın ise kolluk ifadelerinde etkin pişmanlık kapsamındaki savunmaları kapsamında, örgütün Bursa il yapılanması ve mütevelli heyetleri hakkında yararlı, tutarlı bilgi verdikleri gerekçesiyle, ayrı ayrı, ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme heyeti; sanıklar Cengiz Resimoğlu, Selamettin Özgörüş, Mahmut Kesici, Turan Boztepe, Ferudun Kahraman, Eyüp Karakuş, Şakir Umutkan ve Selahattin Çelik hakkında ise etkin pişmanlık kapsamında tutarlı ve yararlı bilgiler verdikleri gerekçesiyle; Kesici\'nin 1 yıl 6 ay 22 gün, Özgörüş ve Kahraman\'ın 2 yıl 1\'er ay, Resimoğlu, Çelik ve Umutkan\'ın 3 yıl 1 ay 15\'er gün, Karakuş ve Boztepe\'nin ise 4 yıl 2\'şer ay hapisle cezalandırılmasına, ayrıca Kesici\'nin cezasının ertelenmesine karar verdi.

Heyet; Ahmet Nuri Ekiz, Ali Fuat Er, Ali Saffet Durmuşlar, Ali Kemal Turhan, Ayhan Kandıral, Bünyamin Işık, Hamit Tuna, Mecit Özkelebek, Muzaffer Koyuncu, Mehmet Zengin, Mustafa Celal Eğreti, Osman Üstünal, Ömer Kazangil, Recep Göral, Recep İleri, Refik Öztüfekçi, Sait Usul ve Sami Şentürk\'ün örgüt yöneticiliği suçlamasından beraatlerine, üye olmak suçundan ise 6 yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırılmalarına, sanıklar Ahmet Gören, Ahmet Keşkekoğlu, Celal Sevmezler, Davut Baykan ve Ramazan Yılmaz\'ın da örgüte üyelikten 7 yıl 6\'şar ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

BERAATLERİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti; Yavuz K. ve Mehmet K. hariç, diğer sanıkların \'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun\'a muhalefet\' suçundan ayrı ayrı beraatine, Yavuz K., Mehmet K., Orhan B., Ömer B., Sabri E., Salih U. hakkında üzerlerine atılı \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan, Erdoğan Ö., Hüseyin A., Rahime Özcan Ö. ve Sevgi D. hakkında \'terör örgütü kurma veya yönetme\' suçundan, toplanan deliller kapsamında suçun sabit görülmemesinden dolayı ayrı ayrı beraatlerine ve varsa haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.

ŞENTÜRK\'ÜN MALİKANESİNİN MÜSADERESİNE RET

Mahkeme heyeti ayrıca, tutuklu sanık Sami Şentürk\'ün şirketine ait, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için yaptırıldığı ve örgüt toplantılarında kullanıldığı öne sürülen malikanenin müsaderesini reddetti.

Sanıklar Ferudun Kahraman, Şakir Umutkan, Hilmi Gülcemal ve Emin Akça hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklama talebi ise reddedildi, ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi. Resimoğlu, Özgörüş, Kesici, Boztepe ve Kahraman ile Karakuş ve Çelik hariç, diğer sanıklardan hakkında ev hapsi kararı bulunanların, yaşadıkları kentin dışına çıkmama şartıyla haklarındaki kararın adli kontrol tedbirine çevrilmesine, Sevmezler\'in üstüne atılı suçun vasfı nedeniyle hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına, sanıklar Ali Fuat Er, Ahmet Nuri Ekiz, Ali Saffet Durmuşlar, Hamit Tuna, Mecit Özkelebek, Muzaffer Koyuncu, Refik Öztüfekçi ve Sami Şentürk\'ün yaşadıkları kenti terk etmemek şartıyla adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyelerine karar verildi. Ayrıca sanıklar Bülent Özdemir, Veli Velioğlu, Yunus Dağ, Dinçer Temur ve Salih Uçak hakkında, örgüte üye olma suçunu işlemedikleri, ancak örgüte bilerek yardım ettikleri gerekçesiyle 2 yıl 1\'er ay hapis cezası verildi. Sanıklar Ahmet Gören, Ahmet Keşkekoğlu ve Davut Baykan\'ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Haklarında mahkumiyet ve ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirleri de mahkeme kararıyla kaldırldı.



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