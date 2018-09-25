T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ sanığı eski üsteğmen ve öğretmene 6'şar yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davalarda tutuklu sanıklar eski üsteğmen Muharrem Ürün ile öğretmen Semih Erülgen 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı

25 Eylül 2018 19:02

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görülen davalarda tutuklu sanıklar eski üsteğmen Muharrem Ürün ile öğretmen Semih Erülgen 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davalarda tutuklu sanıklardan eski üsteğmen Muharrem Ürün ve öğretmen Semih Erülgen ile avukatları hazır bulundu. Ankesörlü  ve kontörlü telefonlar ile örgütün mahrem imamları tarafından arandığı iddialarını reddeden üsteğmen Ürün ile örgüte yakın dershaneler arasında yer aldığı iddia edilen ve KHK ile kapatılan Serhat Dershaneleri\'nde öğretmen olarak görev yaptığı, askeri liseleri kazanan öğrencileri örgütün mahrem imamlarıyla tanıştırıp teslim ettiği iddialarını reddeden öğretmen Semih Erülgen, beraatını istedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılamalar sonucu tutuklu sanıklar Muharrem Ürün ile Semih Erülgen\'i, \'Silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırarak, tahliyelerine karar verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Samed Aydın SUNKAYSERİ DHA KAYSERİ FETÖPDYMuharremSemih ErülgenAğır Ceza MahkemesiAnkesörlüKHKSerhat DershaneleriSemih ErülgenberaatınıMahkeme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24