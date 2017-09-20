FETÖ sanığı eski Tuğamiral Harmancık: Bütün subayların yerine beni yargılayın (2)

\"TEK ORTAK YÖNÜMÜZ BİLGİSAYAR PROGRAMCISI OLMAMIZ\"

Donanma Komutanlığı\'ndaki darbe girişimiyle ilgili açılan davada mahrem abiler olarak suçlanan sanıklar savunmalarını yaptı. Mahrem abi olduğu iddiasıyla yargılanan Aytekin Tekin, Donanma Komutanlığı\'nda darbe girişimini yöneten Hayrettin İmren\'i tanımadığını belirterek, \"Fotoğraftaki teşhis ettikleri bana çok benzeyen biri. Hayrettin İmren teşhiste sarışın mavi gözlü bilgisayarcı diyor. Sarışın mavi gözlü olmayı hep isterdim. Olmadığıma şükrediyorum. Fotoğrafta benzetildiğim kişiyle tek ortak yönümüz bilgisayar programcısı olmamız. Zaten Hayrettin İmren de duruşmada beni tanımadığını beyan etmiştir\" dedi.

BİR SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Hayrettin İmren\'in Bartın\'da mahrem abiliğini yaptığı iddia edilen öğretmenlikten ihraç edilen tutuklu sanık Yavuz Aslan ise, Bartın\'a hiç gitmediğini söyleyerek, \"1-2 defa ablamın yanına Ankara\'ya harici Sakarya\'dan öteye hiç gitmedim. İstanbul\'da okudum, hep İstanbul\'da öğretmenlik yaptım. Ben Hayrettin İmren\'i tanımam, mahrem abiliğini yapmadım\" diye konuştu. Yavuz Aslan, ByLock kullandığı iddialarıyla ilgili olarak, \"ByLock\'u hiç yüklemedim, kullanmadım. 12 senedir aynı hattı, 5 yıldır da aynı telefonu kullanıyorum. O telefona da emniyette el konulmuştur. İçeriği incelendiğinde kullanmadığım da ortaya çıkacaktır\" ifadelerini kullanarak tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Yavuz Aslan\'ın tutukluluk süresi ve suçun vasfı ile delilerin durumu göz önüne alınarak tahliyesine, diğer tutuklu sanıklar Ömer Faruk Harmancık, Aytekin Tekin ve Halil İbrahim Temel\'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.