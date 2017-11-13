FETÖ sanığı eski rektör Hayri Coşkun için 15 yıl hapis talebi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Abant İzzet Baysal Üniversitesi\'ndeki (AİBÜ) yapılanmasına ilişkin davada savcı, mütalaa verdi. Tutuksuz 5 sanığın beraatini, 3\'ü etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen, aralarında AİBÜ eski Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun\'un da bulunduğu 62 sanık için ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep etti.

FETÖ/PDY\'nin AİBÜ\'deki yapılanmasına ilişkin davada, 22\'si tutuklu, 10\'u firari 77 sanığın yargılanmasına, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi\'nin salonu yetersiz olduğu için Bolu Belediyesi Nikah Salonu\'nda devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanıklar ile AİBÜ eski Rektörü Prof. Dr. Coşkun ile Rektör eski Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bahar’ın da aralarında bulunduğu tutuksuz bazı sanıklar hazır bulundu.

Duruşmada, sanıkların örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıklarına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, sanık avukatlarının itirazı üzerine çelişkiler olduğu gerekçesiyle yeniden hazırlanan bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığı belirtidi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuksuz sanıklar B.Y.E., B.S.V., İ.A., M.A.A. ve R.B.\'nin beraatini, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuksuz sanıklar İ.T., M.F.Ö. ve T.Ö. ile eski rektör Prof. Dr. Coşkun ve yardımcısı Bahar\'ın da aralarında bulunduğu 59 sanık hakkında \'terör örgütü üyeliği\' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Savcı, ayrıca tutuksuz sanık H.Ç.\'nin eşi Z.Ç. hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Duruşma, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için ertelendi.



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