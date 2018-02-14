T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ sanığı eski polise 7,5 yıl hapis

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski polis memuru Muhammet Abdurrahman Ö

14 Şubat 2018 21:36

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski polis memuru Muhammet Abdurrahman Ö.\'ye, 7,5 yıl hapis cezası verildi.
Sivas 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\', \'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme\', \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçlamalarıyla yargılanan tutuklu sanık Muhammet Abdurrahman Ö. ile tutuksuz eşi A.Ö. ve avukatları karar duruşmasına katıldı. Önceki duruşmalarda verdiği ifadelerini tekrarlayan Muhammet Abdurrahman Ö., \"Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum\" dedi.
Mahkeme heyeti, Muhammet Abdurrahman Ö.\'ye \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan 7,5 yıl hapis cezası verdi. Sanığın birlikte yargılandığı eşi A.Ö\'nün dosyasının ise ayrılması kararlaştırıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SİVAS Fetullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYMuhammet AbdurrahmanSivasAğır Ceza MahkemesiSuçsuzumMahkemeSanığın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24