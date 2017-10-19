FETÖ sanığı eski polis: ByLock'u muhbirlerle haberleşmek için kullandım

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'deki FETÖ/PDY davasında polislikten ihraç edilen tutuklu sanıklardan eski emniyet amiri M.T., ByLock programını asayiş konularında muhbirlerle haberleşmek için kullandığını iddia etti.

FETÖ/PDY\'nin İl Emniyet Müdürlüğü örgütlenmesine yönelik 10\'u tutuklu, 17 sanık için Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan dava devam ediyor. Duruşma salonu haline getirilen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi\'ndeki davanın duruşmasına, ihraç edilen eski tutuklu ve tutuksuz sanık polisler ile avukatları ve sanıkların yakınları katıldı. Savunmalarında örgüt üyesi olduklarını kabul etmeyen sanıklar, örgütün gizli haberleşme programı ByLock\'u yüklemediklerini ve kullanmadıklarını söyledi.

Tutuklu sanıklardan eski emniyet amiri M.T. ise savunmasında ByLock programını kullandığını belirterek, \"ByLock programını, genel asayiş konularında muhbirlerle haberleşmek için kullandım, FETÖ üyesi kişilerle bu program üzerinden görüşmedim\" dedi.

Duruşmanın tanığı olan ve salona SEGBİS aracılığıyla bağlanıp, ifade veren Murat Beylur, \"2016 yılının mayıs ayına kadar sohbet toplantıları devam etti. Bu toplantıların birinde emniyetteki terfiler konuşuldu. Cemaat ağabeyi bize \'Rütbeleriniz niçin verilmiyor?\' diye sordu. Bu konunun devletin takdirinde olduğunu söyledim. Artık bu toplantılar Allah rızası olmaktan çıkmıştı, iş menfaate dönmüştü\" diye konuştu.

Duruşma, diğer sanık ve tanıkların ifadelerinin alınmasıyla sürüyor.