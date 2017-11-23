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FETÖ sanığı eski öğretmen: FETÖ'cü değilim, şarapçıyım

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'ndeki FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik 17 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

23 Kasım 2017 22:21

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Acıpayam İlçesi\'ndeki FETÖ/PDY\'nin eğitim yapılanmasına yönelik 17 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. İmam Hatip Lisesi\'nde edebiyat öğretmeniyken darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen tutuklu sanık A.A., savunmasında, \"Ben şarapçıyım, şarap içerim. FETÖ\'cü değilim, tahliyemi istiyorum\" dedi.
FETÖ/PDY\'nin Acıpayam İlçesi\'ndeki eğitim yapılanmasına yönelik 5\'i tutuklu, 17 sanığın yargılandığı, Denizli Kongre Merkezi\'nde kurulan Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın duruşmasına, sanıklar ile avukatları katıldı. Mahkemede savunma yapan, eski öğretmen A.A. ile mahkemeye başkanı arasında ilginç bir diyalog yaşandı. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Acıpayam İmam Hatip Lisesi\'nde edebiyat öğretmenliği yapan A.A., savunmasında, \"Ben şarapçıyım, şarap içerim. FETÖ\'cü değilim. 15 Temmuz\'da FETÖ\'ye küfür eden bir insanım. Tanığın beni sohbet toplantılarında görmüş olabileceğine yönelik beyanlarına da katılmıyorum. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi. A.A.\'nın konuşması sırasında araya giren Mahkeme Başkanı, \"Şarapçıysan davamızla ne ilgisi var? Bu örgütün din kisvesi altında neler yaptığını gördük\" karşılığını verdi.
Savunmaların ardından ara karar verildi. Kararda, ByLock kullanmadığı tespit edilen tutuklu sanık A.O.\'nun tahliyesine, diğerlerinin tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.

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