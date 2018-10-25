FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 7,5 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklu yargılanan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca ele geçirilen dijital materyalde \'A5\' kodunu kullandığı belirlenen eski komiser yardımcısı Mustafa Öztürk, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY davasının duruşması, Kayseri 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Duruşmaya, emniyet amirleri için verildiği ve \'örgüte bağlılık seviyesi\' anlamı taşıdığı belirtilen kodlardan \'A5\'i kullandığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca ele geçirilen dijital materyalden tespit edilen eski komiser yardımcısı Mustafa Öztürk, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Öztürk, beraatini istedi. Örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığını ve veri inceleme raporunda \'A5\' olarak kodlandığını reddeden Öztürk, \"\'ByLock\' kullanıcısı değilim. Hain FETÖ\'nün bir oyunu, diye düşünüyorum. Hayatım boyunca kanunsuz bir iş yapmadım. Suçsuzum. Fişleme listesini yapanlardan davacı ve şikayetçiyim. Gerçek hainler dışarıda, bizim gibi masum Anadolu çocukları cezaevinde. Örgüt üyesi değilim. Beraatimi istiyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık Mustafa Öztürk\'ü \'silahlı terör örgütü üyesi\' olduğu iddiasıyla istinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın cezasında, firariyken yakalandığı gerekçesiyle indirim uygulamayıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.