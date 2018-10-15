FETÖ sanığı eski istihbarat müdürü Ulusoy'a beraat

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- FETÖ/PDY örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla yargılanan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, yargılandığı davanın ilk celsesinde, tüm suçlardan beraat etti.

Ankara 13\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya, tutuksuz sanık Cihangir Ulusoy ve avukatları katıldı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Ulusoy, yazılım alanında faaliyet yürüten \'Natek\' isimli şirketin eski ortaklarından FETÖ/PDY şüphelisi Muhammet Tolga Erpolat hakkında yürütülen soruşturmalar ile ilgili adı geçen kişiye bilgi vermek suretiyle, FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturmalarda şüpheli şahıslara yardım ettiği, bu suretle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte yardım suçunu işlediği, ayrıca bu kişi ve şirketi hakkında gerçeğe aykırı resmi belge düzenlediği, bu suretle üyesi olmamakla birlikte örgüt adına kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği iddialarını kabul etmedi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Ulusoy\'un savunmasının ardından Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, esas hakkında mütalaasında sanığın, her iki suçlamadan da cezalandırılmasını talep etti. Ulusoy\'un avukatı Emrah Gürsoy ise savcının mütalaasına katılmadıklarını belirterek, \"Müvekkilim resmi evrakta sahtecilikle suçlanıyor ama ortada resmi bir evrak yok, müvekkilimin beratını talep ediyorum\" dedi.

‘15 TEMMUZ\'DA GAZİ OLDUM’

Mütalaaya karşı son sözü sorulan Ulusoy, \"17-25 sürecinde emniyet istihbarata atanan tek ismim. Bu dönemde usulsüz dinlemeleri ortaya çıkaran ve kendim de dinleme mağduru olan bir kişiyim. Görevde olmamama rağmen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında emniyette gazi oldum. İki personelim yanımda şehit düştü. Benim böyle bir örgüte yardım etmem mümkün değil. Koruduğum iddia edilen kişi beni şikayet için geliyor, kollamam, korumam mümkün değil. Suçsuzum, beratımı istiyorum\" dedi.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT ETTİ

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden her iki suçlamadan da Ulusoy\'u suçsuz bularak, beraatına karar verdi.