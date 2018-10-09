FETÖ sanığı eski dershane müdürüne 7,5 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu\'na (TMSF) devredilen Anafen A.Ş.\'ye bağlı Serhat Dershaneleri\'nde müdürlük yaptığı iddia edilen tutuklu sanık İlyas Kartal, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, tutuklu sanık İlyas Kartal ile avukatı hazır bulundu. TMSF\'ye devredilen Anafen A.Ş.\'ye bağlı Serhat Dershaneleri\'nin Beyazşehir ve Melikgazi şubelerinde müdür olarak görev yaptığı ve örgüt yöneticileri ile yurt dışı gezilerine katıldığı iddialarını reddeden FETÖ şüphelisi Kartal, beraatini istedi. Terörist olmadığını söyleyen İlyas Kartal, \"Terörist değilim. Demokrasimize yapılan hain saldırıyı kınıyorum. 18 yıllık eğitimciyim. Hiçbir terör faaliyeti içinde yer almadım. Önceden öğretmen olarak görev yapıyordum. Dershanelerin kapatılması sürecinde, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun olduğum için bana müdürlük teklif ettiler. Bundan dolayı müdür olarak görev yaptım\" diye konuştu. Örgütün \'mahrem imamları\' ile yurt dışı gezilerine katıldığı iddialarına da yanıt veren Kartal, \"Suç sayılacak hiçbir eylemin içinde yer almadım. Örgütün üst düzey isimleri ile yapılan yurt dışı gezisi umre seyahatiydi. O dönemde bir fırsat olmuştu. Ben de ailemi de yanıma alarak, umreye gittim. Örgütle irtibatım yok. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum\" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık İlyas Kartal\'ı, \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

ÖRGÜT TALİMATIYLA KAMERUN\'DA ÇALIŞAN SANIĞA HAPİS

Kayseri\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen bir başka davada ise tutuksuz sanık Halil B., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada tutuksuz sanık Halil B. ile avukatı hazır bulundu. Örgütsel talimatla Kamerun\'da çalıştığı iddialarını ve sosyal medya üzerinden yapılan örgütsel paylaşımları kabul etmediğini belirten sanık Halil B., beraatini istedi.

FETÖ/PDY ile 2012 yılında irtibatını kestiğini ifade eden Halil B. \"Örgütle bağlantım kalmadı. İddia edilen 2 paylaşımı ben yaptım ama diğerlerini paylaşmadım. \'ByLock\' kullanmadım. Örgüte üye değilim. Ülkemi seviyorum. Eşim, Kamerunlu. İstesem yurt dışına giderdim. Ülkemde yaşamak istediğim için de eşimi Türk vatandaşı yaptım\" dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Halil B.\'yi, sSilahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan istinaf yolu açık olmak şartıyla, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.