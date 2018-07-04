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FETÖ sanığı eski belediye başkanına 15 yıl hapis istemi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında  tutuksuz yargılanan Develi Belediyesi'nin eski Ak Partili başkanı Recep Ö

04 Temmuz 2018 16:14

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında  tutuksuz yargılanan Develi Belediyesi\'nin eski Ak Partili başkanı Recep Ö.\'nün de aralarında bulunduğu 6 sanığa, 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, tutuksuz sanıklar Develi Belediyesi\'nin eski Ak Partili Başkanı Recep Ö. ile Fatih D., Mustafa Ç., Mustafa K., Nuh K., Mikdat H. ve Kozan K. ile avukatları hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarini istedi. Gizli tanık ifadelerine karşı savunma yapan sanıklardan Recep Ö., ifadelerin doğru olmadığını öne sürerek, \"Tanık ifadelerinde, söz konusu tarihte belediyeden yardım yapıldığını söylüyor. Tanığın belirttiği tarihte, Develi Belediye Başkanlığı görevinde değildim. 2014 yılına kadar Belediye Başkanlığı yaptım\" diye konuştu.
SAVCI, \'ÖRGÜT ÜYELİĞİ\'NDEN CEZA İSTEDİ
Cumhuriyet savcısı mütalaasında aralarında Develi Belediyesi\'nin eski başkanı Recep Ö.\'nün de bulunduğu tutuksuz 6 sanığın \'Silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi. Duruşma savcısı, tutuksuz sanık Mustafa K.\'nin ise beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla, tanık M.Ö.\'nün de mahkeme huzurunda dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Eylül\'e erteledi.

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