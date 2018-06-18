FETÖ sanığı eski albayın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da 15 Temmuz darbe girişimi sanığı eski Kurmay Albay Samettin Öremiş\'in, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olamayacağı gerekçesiyle tutuklu yargılanmasının devamına karar verildi.

Tekirdağ\'da FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişiminde Yurtta Sulh Konseyi\'nce hazırlanan listede, \'Tekirdağ sıkıyönetim komutanı\' olarak ismi geçen Çorlu 105\'inci Topçu Alay eski Komutanı Samettin Öremiş\'in, Tekirdağ 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuklu yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmaya avukatları ile birlikte katılan tutuklu sanık Öremiş, hakkındaki iddiaları redderek,15 Temmuz günü darbe girişimi destekleyecek nitelikte kimseden talimat almadığını ve kimseye de talimat vermediğini savundu. Öremiş, \"Tanıkların aleyhteki beyanlarını reddediyorum. Aleyhimde beyan veren tanıklar bana iftira atıyorlar. Ben FETÖ üyesi değilim. Daha önceki ifadelerimde de söyledim. Benim darbe girişimi ile ilgili bir ilgim yoktur\" dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, kuvvetli suç şüphesi barındırdığı ve adli kontrol tedbirlerinin yeterli olamayacağını belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, Öremiş\'in tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.