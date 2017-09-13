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FETÖ sanığı, eşini 'teknolojik özürlü' diyerek savundu

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla 3 ay tutuklu kaldıktan sonra cep telefonuna yüklenen 'ByLock'u eşi Celal Aydıner'in kullandığı ortaya çıkınca tahliye edilen eski öğretmen Gülay Aydıner'in yargılanmasına devam ed

13 Eylül 2017 12:51

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla 3 ay tutuklu kaldıktan sonra cep telefonuna yüklenen \'ByLock\'u eşi Celal Aydıner\'in kullandığı ortaya çıkınca tahliye edilen eski öğretmen Gülay Aydıner\'in yargılanmasına devam edildi. FETÖ\'nün sözde Doğu Anadolu ve Karadeniz imam yardımcısı eski öğretmen Celal Aydıner, \"Eşim teknoloji özürlüdür. Kendisinin telefonuna \'ByLock\'u ben yükleyip kullandım\" dedi.
FETÖ/PDY\'nin gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirlenen Gülay Aydıner, 23 Şubat 2017\'de tutuklanarak cezaevine konuldu. Gülay Aydıner hakkında \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Sosyal Bilgiler öğretmeni olan Gülay Aydıner, meslekten ihraç edildi. FETÖ\'nün sözde Doğu Anadolu ve Karadeniz polislerden sorumlu imam yardımcısı olan  \'Cemil\', \'Cüneyt\' kod adlı eşi eski biyoloji öğretmeni Celal Aydıner geçen Mayıs ayında gözaltına alındı ve tutuklandı. Celal Aydıner, eşinin cep telefonuna \'ByLock\'u kendisinin yükleyip kullandığını itiraf edince Gülay Aydıner tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu. 
Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dün yargılanmasına devam edilen Gülay Aydıner\'in dosyasında eşi tanık olarak dinlendi. Eşinin kendisinin yüzünden tutuklandığını söyleyen Celal Aydıner şöyle devam etti:
\"Benim yüzümden eşim cezaevinde kaldı onun vicdan azabını çekiyorum. Benim yüzümden 4 ay tutuklu kaldı. Ben bu yapının içerisindeyim. \'ByLock\'u google playstore üzerinen indirdim. Tabletin işlemcisi zayıf olduğu için programı eşimin telefonuna indirip kullandım. Eşim teknolojiden anlamaz, teknoloji özürlüdür. Kendisi bu yapı içerisinde olmadı, Eğitim-Bir-Sen üyesidir. \'Beni bu yapıya bulaştırma diyordu\' ve beni de uzaklıştırmaya çalıştı. Yapının engellemeleri, telkinleri ile eşim ilk tutuklandığında gelip \'ByLock\'u yüklediğimi söyleyemedim.\" 
Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

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