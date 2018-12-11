FETÖ sanığı doçent ile eşine 6 yıl 3'er ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada örgüt üyesi oldukları suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Doç. Dr. Hakan B. ile araştırma görevlisi eşi Rüksan B., 6 yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi tutuksuz sanıklar Doç. Dr. Hakan B., ile eşi ERÜ Tıp Fakültesi Tıbbı Genetik Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Rüksan B. ve avukatları hazır bulundu. Örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan dava açılan çift, üzerlerine atılan suçlamaları reddederek, beraatlarını istedi.

Doktor olarak çalıştığını ifade eden Hakan B., \"Adalete inancım sonsuz. Gerçeğin elbet bir gün ortaya çıkacağına inanıyorum. \'ByLock\' kullanmadım. Mor beyin mağduru olduğumu düşünüyorum. Suçsuzum. Beraatımı istiyorum\" dedi.

\'ByLock\' kullanmadığını önse süren Rüksan B. de \"Adalet mülkün temelidir. Adalete olan güvenimi halen korumaktayım. \'ByLock\' kullanmadım. Beraatımı istiyorum\" diye konuştu.

Mahkeme,Hakan B. ile eşi Rüksan B.\'yi, \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 6 yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, İstinaf ve Yargıtay sürecini dikkate alarak çiftin tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.